Queen + Adam Lambert, pubblicato il video di "Somebody To Love" tratto da Live Around The World. Guardalo qui

Dopo aver debuttato nella prima posizione della classifica ufficiale degli album più venduti nel Regno Unito con Live Around The World, i Queen + Adam Lambert hanno pubblicato la performance completa di Somebody To Love registrata al festival dell'Isola di Wight nel 2016.

L'album Live Around The World raccoglie i momenti più emozionanti e importanti della collaborazione live tra la band britannica di Brian May e Roger Taylor con Adam Lambert. I brani sono tratti da oltre 200 spettacoli in tutto il mondo.

Scritto da Freddie Mercury, Somebody To Love è forse il brano più famoso tratto dall'album dei Queen del 1976 A Day At The Races. In un'intervista rilasciata all'epoca Freddie Mercury confessò che la scrittura del brano venne pesantemente influenzata dalla sua passione artistica per la regina del soul Aretha Franklin.

Guarda il video di Somebody To Love tratta dall'album Live Around The World dei Queen + Adam Lambert: