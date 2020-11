Alice Cooper diventa il "miglior candidato alle presidenziali" nel nuovo video di Elected. Guardalo qui

Alice Cooper come miglior candidato alle Presidenziali Americane 2020. È quello che il Re dello Shock Rock ha voluto (ironicamente) esprimere pubblicando la nuova versione del video di Elected. La clip dà uno sguardo spensierato e ironico a ciò che sta accadendo in queste settimane negli Stati Uniti e vuole indicare Cooper come il "miglior candidato" possibile: "Non posso fare nulla così come loro non possono fare nulla".

Il nuovo video presenta chiaramente richiami e riferimenti al video musicale originale del 1972, in cui Cooper ha annunciava pel la prima volta la sua "candidatura" e la formazione del Wild Party. La canzone, nonostante abbia quasi cinquant'anni, rimane più attuale che mai.

"Elected" è stato il primo singolo estratto dal sesto album in studio di Cooper, Billion Dollar Babies. Il disco raggiunse la prima posizione in classifica negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ricevendo il il disco di platino dalla RIAA.

Oltre al video Alice Cooper ha pubblicato anche una clip contenente le "cose fatte" durante la sua personalissima campagna elettorale: