Willie Nelson ha registrato una cover di Under Pressure dei Queen e David Bowie! Ascoltala qui

In occasione del trentunesimo anniversario dall'uscita del brano, Willie Nelson e Karen O hanno reinterpretato Under Pressure dei Queen e David Bowie.

"Ho ascoltato questa canzone innumerevoli volte senza elaborare la profondità di ciò di cui cantavano Bowie e Freddie Mercury, forse perché le loro esibizioni sono così perfette che vieni travolto dalla bellezza di quel duetto", ha detto Karen O che mercoledì 28 ottobre ha pubblicato la sua versione del brano registrata con la leggenda del country Willie Nelson.

"La nostra versione è stata pensata per essere più intima dell'originale ma altrettanto piena dello stesso del potere dell'amore. Non posso ascoltare questa canzone senza commuovermi ogni volta che entra la voce di Willie entra, una delle più pure che ovviamente riflette un cuore puro. Spero che la canzone porti tanta luce a tutti coloro che l'ascolteranno, tanta quanta ne ha a portata a me nei periodi più bui".