AC/DC: pubblicato il videoclip ufficiale di "Shot In The Dark"! Guardalo qui

Gli AC/DC hanno pubblicato il videoclip ufficiale di Shot In The Dark!

Diretto dallo storico regista musicale e collaboratore di lungo corso David Mallet (sua la firma sui videoclip di You Shook Me All Night Long, Thunderstruck, Moneytalks, Shoot To Thrill, Rock Or Bust e tanti altri), il videoclip mostra finalmente Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd e Stevie Young sul palco insieme più in forma che mai in quello che è uno dei video musicali più attesi di questo 2020!

La leggendaria band di Angus Young e Brian Johnson è tornata insieme nella formazione più originale possibile per il nuovo album "Power Up!", in uscita in tutto il mondo il prossimo 13 novembre.

TRACKLIST:

1. "Realize"

2. "Rejection"

3. "Shot in the Dark"

4. "Through the Mists of Time"

5. "Kick You When You're Down"

6. "Witch's Spell"

7. "Demon Fire"

8. "Wild Reputation"

9. "No Man's Land"

10. "Systems Down"

11. "Money Shot"

12. "Code Red"