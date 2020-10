Eddie Van Halen, l'Olanda omaggia il grande chitarrista facendo risuonare le sue canzoni dal campanile di Utrecht. Guarda il video

A pochi giorni dalla scomparsa del grande Eddie Van Halen sono stati moltissimi gli omaggi e i tributi che sono comparsi in rete, ma quello creato dal campanaro del Duomo di Utrecht è forse il più bello e toccante.

Pochi giorni dopo la morte di Eddie Van Halen, il campanaro Malgosia Fiebig ha creato un incredibile medley che comprendeva una sfilza di classici dei Van Halen. I toni celestiali e l'atmosfera creata dalle campane hanno donato alle canzoni create dal chitarrista durante la sua incredibile carriera un luce nuova e inedita.

Le canzoni sono state inserite all'interno del carillon del Duomo, un tipo di strumento composto da 23 diverse campane. Quando vengono suonate tutte insieme per creare melodie complesse, la potenza generata dalle campane potrebbero svegliare un'intera città. Tra le canzoni scelte per il medley dal campanaro Malgosia Fiebig ci sono tra le altre anche "Jump", "Love Walks In" e "Why Can't This Be Love".