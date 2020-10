I Foo Fighters hanno suonato un concerto acustico in streaming per aiutare i piccoli locali colpiti dalla pandemia. Guardalo qui

I Foo Fighters hanno suonato a sorpresa un concerto acustico prendendo parte all'iniziativa "SOSFest - Save Our Stages" presso il leggendario club musicale di West Hollywood "The Troubadour", portando l'attenzione sulla difficile situazione dei locali di musica indipendente colpiti così durante la pandemia.

Durante il loro set, la band ha condiviso alcune storie delle loro esperienze al Troubadour nel corso degli anni e reintepretato in chiave acustica alcune delle più belle canzoni della loro discografia, come "Skin and Bones", "My Hero", "These Days", "Times Like These" ed "Everlong".

Durante il concerto Dave Grohl ha voluto lanciare un appello sull'importanza di locali e club di musica più piccoli: "Come avete potuto ascoltare da tutte le storie che vi abbiamo raccontato questa sera ciascuno di noi ha avuto delle esperienze davvero sorprendenti in questo club, ma ci sono molti locali più piccoli di questo in tutto il mondo che hanno bisogno del vostro supporto in questo momento. Questi ricordi ed esperienze sono stati esperienze formative che ci hanno cambiato la vita e che ci hanno ispirato a suonare sempre di più. Posso solo immaginare che ci siano altre milioni e milioni persone come noi che hanno fatto lo stesso e sono riuscite a rendere la loro vita migliore".