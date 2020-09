Bruce Springsteen, pubblicato il nuovo singolo "Ghosts" con la E Street Band. Ascoltalo qui e guarda il video

Bruce Springsteen ha pubblicato il secondo estratto dal nuovo lavoro di studio "Letter To You". Si chiama "Ghosts" e vuole raccontare la gioia e la bellezza di far parte di una band insieme al dolore e la disperazione di aver perso qualcuno di caro.

Il Boss ha voluto così descrivere il brano: "Ghosts parla della bellezza e della gioia di essere in una band e del dolore di perdere qualcuno di caro a causa delle malattie e del tempo che passa. "Ghosts" vuole cercare di parlare allo spirito della musica stessa, qualcosa che nessuno di noi possiede ma che può solo scoprire e condividere insieme. Nella E Street Band, risiede nella nostra anima collettiva, alimentata dai nostri cuori"

L'album, in uscita il prossimo 23 ottobre, è stato prodotto da Springsteen e Ron Aniello e includerà inoltre tre canzoni mai pubblicate che Springsteen scrisse nei primi anni '70: "If I Was the Priest", "Song for Orphans" e "Janey Needs a Shooter".

In un'intervista con Martin Scorsese del maggio 2019, Springsteen aveva raccontato di aver avuto difficoltà negli anni passato nella composizione di materiale che fosse adatto per la E Street Band: "Ho passato circa sette anni a non scrivere nulla per la band. Poi circa un mese fa, ho scritto quasi tutto il materiale per un album intero. È uscito quasi dal nulla"

LA COPERTINA DI "LETTER TO YOU"

LA TRACKLIST DI "LETTER TO YOU":

1. One Minute You're Here

2. Letter To You

3. Burnin' Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I'll See You In My Dreams