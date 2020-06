Bob Marley, pubblicato in versione integrale lo storico concerto al Rainbow di Londra del 1977. Guardalo qui

È stato pubblicato in versione integrale lo storico concerto "Live at the Rainbow" del 1977 di Bob Marley and the Wailers.

La pubblicazione di questo raro e prezioso document, in alta definizione, segna la prima volta in cui lo show viene mostrato nell'ordine esatto in cui andò in scena il 4 giugno 1977. Il set, composto da 13 indimenticabili brani del grande Bob Marley, include grandi classici come "I Shot the Sheriff", "No Woman, No Cry", e “Jammin'”.

Lo show rappresenta l'ultima tappa del tour di Exodus. Originariamente la band avrebbe dovuto suonare per sette concertio consecutivi al Rainbow Theater di Londra, ma le ultime due date (quelle del 5 e 6 giugno) vennero cancellate a seguito di un infortunio di Marley subito giocando a calcio con gli amici.

Guardando questo concerto e possibile effettuare delle donazioni. I proventi saranno destinati ai musicisti colpiti dalla pandemia di COVID-19.

Scaletta:

Trenchtown Rock

Them Belly Full (But We Hungry)

I Shot the Sheriff

Rebel Music (3 O'Clock Roadblock)

Lively Up Yourself

Crazy Baldhead

Running Away

War

No More Trouble

The Heathen

No Woman, No Cry

Jammin'

Get Up, Stand Up

Exodus