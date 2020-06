The Raconteurs: il concerto integrale agli Electric Lady Studios della band di Jack White. Guardalo qui

I Raconteurs, la band formata da Jack White e Brendan Benson, ha pubblicato in versione integrale il concerto con il documentario registrato agli storici Electric Lady Studios di New York nel settembre 2019, in occasione del 50° anno di fondazione dello studio di registrazione.

Il documentario, che include il concerto di sette brani e un'intervista con Jim Jarmusch, è stato pubblicato su YouTube e in contemporanea su Spotify in occasione della pubblicazione dell'EP "The Raconteurs: Live at Electric Lady" contenente le tracce registrate quel giorno.