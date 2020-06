Black Lives Matter: bambina di 10 anni suona Guerrilla Radio dei Rage Against The Machine contro il razzismo

In questi giorni così difficili è da una bambina di 10 anni che arriva una scintilla di speranza per il futuro dei valori e della musica. La giovane Nandi Bushell ha realizzato una bellissima cover di "Guerrilla Radio" dei Rage Against the Machine riprendendo il motto che in questi giorni tra le strade americane e i social network sta unendo il mondo come reazione nei confronti di ciò che è accaduto a George Floyd negli Stati Uniti: Black Lives Matter.

Il video è stato caricato su youtube dalla giovane musicista accompagnato da queste parole: "Solidarietà per combattere il razzismo. #Fightracism #blacklivesmatter". Questa canzone è una delle preferite di Nandi che è fan dei Rage Against The Machine fin da quando era bambina.

Well now we are on the right track https://t.co/R0J2rV8Mgz — Tom Morello (@tmorello) June 1, 2020

La performance è stata notata anche dal chitarrista della band Tom Morello che l'ha poi ricondivisa sui suoi profili social con questa descrizione: "Bene, ora siamo sulla strada giusta".