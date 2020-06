KISS, Paul Stanley canta in streaming con il suo progetto solista soul. Guarda il video di "Ooo Baby Baby"

Il frontman dei Kiss ha pubblicato una versione del classico R&B di Smokey Robinson assieme la suo progetto Soul Station.

La cover, presentata su youtube attraverso una performance in streaming a distanza, rappresenta il primo materiale mai pubblicato dal progetto Soul Station di Paul Stanley. Il frontman della leggendaria band di New York ha sviluppato il gruppo nel corso degli ultimi anni, avvalendosi dell'aiuto di moltissimi giovani musicisti soul e R&B.

"Questi sono tempi difficili", ha detto Paul Stanley in un post che accompagna il video della canzone. “Molto prima di aver mai ascoltato le grandi band britanniche, sono cresciuto ascoltando Philly Soul, gli artisti della Motown e molti altri grandi dell'epoca. Sono stato fortunato a poter vedere in concerto Otis Redding e Solomon Burke. Quella musica e la sua storia mi hanno dato forza e speranza, anche durante i giorni difficili. I grandi classici di quell'epoca sono una la medicina magica".

Mentre la maggior parte della rimane fedele all'originale del 1965, Stanley ha voluto aggiungere al centro del brano un giro inedito per potersi rivolgere direttamente ai suoi fan: "Va bene, gente. Non importa se siete con altre persone o a casa da soli, non siete davvero soli, perché in questo momento siamo qui tutti insieme. E la musica può avvicinarci molto di più. Quando cantiamo, siamo un gruppo. Quindi non siate timidi, cantate con noi".

I Soul Station hanno debuttato dal vivo nel settembre 2015 al Roxy Theatre di Los Angeles e da allora si sono esibiti sporadicamente.