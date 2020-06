I Rolling Stones trasmettono il Live di Bridges To Babylon per i fan in quarantena! Guardalo qui

Da qualche settimana i Rolling Stones hanno annunciato una nuova iniziativa per tutti i fan che si ritrovano chiusi nelle loro case a causa dell'emergenza coronavirus. Dopo Pink Floyd, Metallica e Radiohead anche la band di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts pubblicherà ogni settimana in streaming uno dei loro storici concerti per la serie "Extra Licks".

Questa serie di concerti sarà trasmessa sul canale YouTube della band e farà parte della campagna #StayHome lanciata dal gigante dello streaming online in collaborazione con Eagle Rock Entertainment.

Ogni appuntamento verrà trasmesso da YouTube in formato Premiere e porterà sui grandi o piccoli schermi di milioni di fan sparsi per il mondo alcune rare esibizioni dal vivo e filmati bonus di tutta la carriera degli Stones, incluse le esibizioni del Voodoo Lounge Tour del 1994 e dell'Ole! Tour registrato in America Latina nel 2016.

Dopo aver trasmesso il documentario Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America, "Havana Moon", il film sullo storico concerto tenuto dagli Stones a L'Avana, il concerto registrato al Fonda Theater di Los Angeles e Hyde Park del 2013la band di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts ha trasmesso parte del concerto tratto dal tour di Bridges To Babylon del 1997, registrato allo stadio di Soldier Field a Chicago