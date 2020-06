Bruce Springsteen e i Dropkick Murphys in concerto a Boston per beneficenza. Guardalo qui in versione integrale

In collegamento dal suo studio casalingo in New Jersey, Bruce Springstreen si è esibito insieme ai Dropkick Murphys nel concerto benefico "Streming Outta Fenway" organizzato dalla band di "I'm Shipping Up To Boston" sul campo deserto del leggendario Fenway Park, lo stadio del baseball della capitale del Massachusetts.

Il Boss è stato introdotto dal leader dei Dropkick Murphys come il "campione in carica e difensore dei pesi massimi del rock'n'roll", prima di lanciarsi in una bellissima versione di "Rose Tattoo", canzone registrata assieme alla band di Ken Casey nel 2013 sempre per beneficenza.

"Ci stai facendo sembrare tutti vecchi! Cosa hai, 15 anni?" ha detto scherzosamente Casey a Springsteen, che ha riso sullo schermo. Oltre a "Rose Tattoo" la band assieme al Boss ha suonato anche "American Land", canzone di Springsteen estratta dall'album Wrecking Ball del 2012 i cui temi sono strettamente legati all'immigrazione e alla speranza nel sogno americano.

Con questo concerto in streaming i Dorpkick Murphys e Bruce Springsteen hanno raccolto più di 100.000 dollari.

Guarda qui l'esibizione di Bruce Springsteen assieme ai Dropkick Murphys a Fenway Park. Per il concerto completo riproduci il player in cima alla pagina.