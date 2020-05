Machine Gun Kelly: Megan Fox è la protagonista del nuovo video "Bloody Valentine". Guardalo qui

La bellissima Megan Fox è la protagonista del nuovo video di Machine Gun Kelly "Bloody Valentine".

Il brano, secondo estratto dal nuovo album del cantautore texano "Tickets To My Downfall" in uscita nei prossimi mesi, riprende il filone pop-punk intrapreso con "Why Are You Here" sottolineando i suoni caratteristici della collaborazione con Travis Barker.

Ma a far notizia attorno a questo nuovo singolo è anche l'interpretazione dell'attrice e modella americana Megan Fox all'interno del videoclip che accompagna l'uscita del brano. A poche ore dall'ufficializzazione della separazione dal marito, l'attore Brian Austin Green di Beverly Hills 90210, sembra che l'attrice sia in qualche modo vicina a Machine Gun Kelly e che il video sia stato realizzato a casa del cantautore texano durante il lockdown, come riportato da molti magazine d'oltreoceano.

Il video, diretto da Michael Garcia, mostra la quotidianità di due innamorati, interpretati da Machine Gun Kelly e Megan Fox, attraverso le fasi più provocanti della loro relazione, un misto di provocazione, piacere e ironia.