Coronavirus, i Metallica pubblicano un concerto integrale con Cliff Burton per i fan in quarantena! Guardalo qui

Anche questa settimana i Metallica hanno pubblicato un nuovo concerto integrale per i fan in quarantena per la loro serie #MetallicaMondays. La band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett ha trasmesso in streaming su youtube il concerto registrato nel 1983. La formazione era diversa e al posto di Robert Trukillo il basso era imbracciato dal grande Cliff Burton.

Lo show, introdotto questa volta dal racconto di Lars Ulrich nella sua casa in California, è stato registrato il 12 agosto 1983 al Metro di Chicago. I componenti della band erano poco più che adolescenti (Lars aveva 19 anni) e il set comprendeva i primi brani realizzati dalla band nella loro carriera.

Un documento storico e imperdibile per tutti i fan della band di San Francisco.

I Metallica hanno iniziato a trasmettere gratuitamente in streaming i loro storici concerti dopo aver posticipato o annullato i loro show previsti per questa primavera a causa della pandemia di coronavirus.

Inoltre i Metallica hanno recentemente annunciato di aver donato 350.000 dollari per aiutare le persone e le categorie colpite dall'emergenza sanitaria ed economica attraverso la loro Fondazione All Within My Hands.

SCALETTA (Metallica: Live in Chicago, Illinois - August 12, 1983)

Hit the Lights

The Four Horsemen

Jump in the Fire

Phantom Lord

No Remorse

(Anesthesia) Pulling Teeth

Whiplash

Seek & Destroy

Guitar Solo

Metal Militia