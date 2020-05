Coronavirus, i Rolling Stones trasmettono il Live At The Fonda Theatre per i fan in quarantena. Guardalo qui

Dopo aver pubblicato il bellissimo e inaspettato singolo "Living In A Ghost Town", i Rolling Stones hanno annunciato una nuova iniziativa per tutti i fan che in queste settimane si ritrovano chiusi nelle loro case a causa dell'emergenza coronavirus. Dopo Pink Floyd, Metallica e Radiohead anche la band di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts pubblicherà ogni settimana in streaming uno dei loro storici concerti per la serie "Extra Licks".

Questa serie di concerti sarà trasmessa sul canale YouTube della band e farà parte della campagna #StayHome lanciata dal gigante dello streaming online in collaborazione con Eagle Rock Entertainment.

Ogni appuntamento verrà trasmesso da YouTube in formato Premiere e porterà sui grandi o piccoli schermi di milioni di fan sparsi per il mondo alcune rare esibizioni dal vivo e filmati bonus di tutta la carriera degli Stones, incluse le esibizioni del Voodoo Lounge Tour del 1994 e dell'Ole! Tour registrato in America Latina nel 2016.

Dopo aver trasmesso il documentario Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America, diretto dal regista Paul Dugdale e prodotto dalla band, settimana scorsa la band di Mick Jagger e Keith Richards aveva pubblicato alcuni brani tratti da "Havana Moon", il film sullo storico concerto tenuto dagli Stones del 2016. Questo raro e storico concerto racconta lo spettacolo gratuito tenuto dalla band a L'Avana, la capitale di Cuba, presso la Ciudad Deportiva de la Habana.

Questa settima la band ha trasmesso il concerto registrato al Fonda Theater di Los Angeles registrato il 20 maggio 2015. All'interno di questo episodio di #ExtraLicks la band, in uno dei suoi show più intimi degli ultimi anni, ha eseguito "All Down the Line", "When The Whip Comes Down" e la loro versione di "I Can't Turn You Loose".