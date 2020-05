Chester Bennington, il figlio Jaime ha diretto il video di Soul Song, un nuovo inedito con la voce del padre. Guardalo qui

I Grey Daze, la band di Chester Bennington prima dei Linkin Park, hanno pubblicato il video di Soul Song, brano tratto dall'album Amends che conterrà la voce originale e rimasterizzata del cantante scomparso il 20 luglio 2017. Il video è stato diretto e interpretato dal figlio di Chester Jaime Bennington.

Il disco conterrà nuova musica registrata dalla band, accompagnata dalle tracce vocali rimasterizzate della voce di Bennington. I Grey Daze, a proposito del loro frontman scomparso dichiarano: "questa è la storia delle origini di una delle voci più riconoscibili del rock moderno".

Parlando del videoclip che ha diretto, Jaime ha così descritto il lavoro fatto per la band del padre: “Questo video musicale parla della mia connessione spirituale con "l'altra parte" e delle mie esperienze con la presenza sfuggente e a volte incomprensibile di mio padre dopo la sua morte. Soul Song parla dei molti modi in cui arriviamo all'illuminazione, alla conoscenza e ai molti modi in cui ci allontaniamo da essa. Questo video il racconto della mia esperienza personale con queste cose"