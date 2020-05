Coronavirus, i Weezer dedicano il nuovo singolo "Hero" a tutti i lavoratori in prima linea. Guarda il video

A causa della pandemia in corso, i Weezer sono stati costretti a rimandare l'uscita del loro nuovo album Van Weezer. Non è stata ancora diffusa la nuova data di rilascio, ma Rivers Cuomo e la band hanno voluto regalare ugualmente qualcosa ai propri fan, coinvolgendoli nella realizzazione del video di "Hero", il nuovo singolo dedicato a medici, infermieri, lavoratori del settore alimentare, ai laureati diplomati in streaming e ai fornai, a tutte quelle categorie in prima linea nella battaglia contro il COVID-19.

Il leader della band Rivers Cuomo, in una lunga lettera pubblicata alla fine del video, ha voluto rendere omaggio ai veri eroi di questa emergenza, i lavoratori: "Questo video è per i sognatori casalinghi, quelli che si sono laureati in videochat con "zoom", i fornai a lievitazione naturale e i lavoratori dei servizi essenziali". Il videoclip inizia con il frontman della band (con tanto di maglia dei KISS) che scrive una lettera. Il foglio viene passato virtualmente di mano in mano tra i fan che hanno partecipato dalle loro case alla registrazione del video. Al termine della canzone la lettera viene finalmente aperta per rivelare l'omaggio a coloro che stanno lottando attraverso la loro normalità contro il coronavirus: "Il vostro coraggio e altruismo fungono da stimolo per tutti noi- Siete la ragione per cui faremo rock ancore per un altro giorno."