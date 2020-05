Coronavirus, i Radiohead trasmettono il concerto integrale del Coachella 2012 per i fan in quarantena. Guardalo qui

I Radiohead proseguono con l'iniziativa #StayHome #WithMe pubblicando i loro concerti integrali su YouTube per fare compagnia a tutti i fan che in questo momento si trovano nelle loro case in isolamento sociale a causa del coronavirus.

La settimana scorsa la band di Thom Yorke aveva pubblicato il live integrale registrato al Bal Club Ciudad de Buenos Aires, in Argentina il 24 Marzo 2009. Questa volta i Radiohead attraverso il loro canale YouTube trasmettono gratuitamente in streaming il concerto registrato al Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, in California, il 14 Aprile 2012

SCALETTA:

Bloom

15 Step

Weird Fishes/Arpeggi

Morning Mr. Magpie

Staircase

The Gloaming

Pyramid Song

The Daily Mail

Myxomatosis

Karma Police

Identikit

Lotus Flower

There There

Bodysnatchers

IdiotequeLucky

Reckoner

Everything In Its Right Place

Give Up the Ghost

Paranoid Android

GUARDALO QUI IN STREAMING