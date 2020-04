Il concerto casalingo di Billie Joe Armstrong con i figli Joey e Jakob in quarantena. Guarda il video

Il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong ha suonato un pezzo delle sue sessioni di quarantena #NoFunMondays in diretta via streaming nella trasmissione di James Corden "The Late Late Show". Durante la puntata Billie Joe ha eseguito la sua cover di "I Think We Are Alone Now" con i suoi due figli, Joey e Jakob, dalla loro casa di Oakland in California.

All'interno del programma Billie Joe ha anche raccontato a James Corden come la band sta trascorrendo questo periodo di lockdown: "Mike sta praticamente diventando un contadino, ha iniziato a coltivarsi le proprie verdure. Ma sta anche rimettendo in ordine la sua collezione di dischi. E poi Tré è a casa con sua moglie Sara e la loro piccola Mickey, sta cercando di suonare la batteria il più possibile. Eravamo tutti pronti per iniziare il tour e abbiamo dovuto rimandare un sacco di date. Tutti noi eravamo pronti per andare in tour e suonare di nuovo insieme, ma per ora è tutto in pausa".

Guarda l'esibizione di Billie Joe Armstrong assieme ai suoi figli Jacob e Joey in streaming: