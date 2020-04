Coronavirus, Dave Grohl suona a sorpresa in streaming per un infermiere colpito dall'infezione. Guarda il video

Dave Grohl è stato ospite dell'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live, il popolare talk show americano, andato in onda rigorosamente da remoto nel rispetto del distanziamento sociale a causa del coronavirus. All'interno della puntata il presentatore Jimmy Kimmel aveva ospite in collegamento TJ Riley, un infermiere del pronto soccorso del Jacobi MedicaL Center di New York colpito dal coronavirus. All'interno del collegamento ad un certo punto è intervenuto da casa il leader dei Foo Fighters che ha voluto regalare al giovane infermiere una bellissima versione acustica di Everlong.

"So che sei un grande appassionato di musica ... vorrei presentarti a qualcuno. Si chiama Dave", ha detto il presentatore Jimmy Kimmel al giovane Riley in collegamento da casa. "Ciao! Sono Dave, come stai???" ha detto Grohl al ragazzo che incredulo si è detto certo delle invidie dei suoi amici collegati alla trasmissione. "Guarda, ho qui per caso una chitarra!" ha esclamato Grohl prima di regalare al giovane infermiere, e a tutti gli spettatori, una bellissima versione acustica del singolo del 1997 contenuto in The Colour And The Shape.

La performance faceva parte della serie #HealthCareHero organizzata dal programma di Kimmel che vide l'organizzazione "The Life Is Good" impegnata in prima linea a donare a ogni infermiere del dipartimento del Jacobi Medical Center 10.000 dollari e un pacchetto regalo.

Guarda qui l'esibizione con la sorpresa di Dave Grohl al Jimmy Kimmel Live: