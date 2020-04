Coronavirus, pompiere chitarrista di New York suona l'inno americano per ringraziare medici e infermieri. Guarda il video

L'emergenza coronavirus ha mostrato in questi mesi l'importanza fondamentale di tutti coloro che hanno scelto di combattere questo subdolo e pericoloso virus in prima linea, correndo grossi rischi per salvare la vita a quante più persone possibili. Medici, infermieri, personale sanitario e forze dell'ordine sono la prima linea di soccorso e cura contro il COVID-19 e i ringraziamenti per i loro sforzi non sono mai abbastanza.

Ma quello che hanno deciso di fare ogni sera alle 19:00 i pompieri e i residenti di New York davanti agli ospedali è sicuramente una delle più dolci e affettuose dimostrazioni di riconoscenza nei confronti di questi grandi eroi. Ogni sera alla stessa ora decine di persone dalle loro finestre e dai loro mezzi di trasporto applaudono e cantano per ringraziare il personale sanitario che opera negli ospedali. Ma giovedì scorso Louis DeRosa, pompieri della FDNY di istanza al Ladder 15, ha deciso di fare qualcosa di più. Forte della sua passione per il rock DeRosa è salito sull'autopompa di servizio, imbracciando la sua chitarra elettrica e suonando l'inno nazionale americano nella versione del grande Jimi Hendrix.

Guarda i video: