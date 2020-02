I Rammstein come (forse) non li abbiamo mai visti. Di recente è stata pubblicata in rete la testimonianza quanto la band di Till Lindemann fosse già estremamente potente, coinvolgente e granitica ancor prima della pubblicazione del primo album "Herzeleid" del 1995. La band era appena nata e gli elementi caratteristici che l'hanno resa così famosa in tutto il mondo erano già ampiamente presenti, anche su un piccolissimo palco come quello di un club tedesco del 1994.