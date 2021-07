Toto: guarda l'intervista a Steve Lukather

Alteria ha incontrato il grande Steve Lukather in occasione dell'uscita del nuovo album live dei Toto "With A Little Help From My Friends".

Il nuovo album dal vivo della band di Steve Lukather, con la nuova formazione composta da Joseph Williams, David Paich, John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’ Taplin e Warren Ham, è stato registrato lo scorso 21 novembre 2020 a Los Angeles.

TRACKLIST:

01. Till The End

02. Hold The Line

03. Pamela

04. Kingdom Of Desire

05. White Sister

06. You Are The Flower

07. I Won’t Hold You Back

08. Stop Loving You

09. Band Introductions

10. Home Of The Brave

11. Rosanna

12. With A Little Help From My Friends