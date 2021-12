The Doors - L.A. Woman 50th Anniversary - con Francesco Allegretti

Lo speciale dedicato ai The Doors in occasione dell'uscita dell'edizione speciale per il 50° anniversario dall'uscita di L.A. Woman, l'ultimo album della band con Jim Morrison del 1971

A cura di Francesco Allegretti

Giovedì 2 dicembre - Ore 21:00

Il grandioso Box Set, composto da tre CD e un LP, include l'album L.A. Woman rimasterizzato dall'ingegnere e storico tecnico della band Bruce Botnick, più due dischi bonus con più di due ore di sessioni inedite e un mix stereo dell'album su vinile 180 grammi.

In occasione dell'annuncio dell'importante ristampa, i The Doors hanno pubblicato la demo originale di "Riders on the Storm", recentemente ritrovata su una bobina di nastro non contrassegnata nel caveau della band dopo che si ritenesse andata perduta da decenni.

L.A. Woman sarebbe diventato l'ultimo album di Jim Morrison prima della sua tragica morte avvenuta il 3 luglio 1971. Il Re Lucertola lasciò il mixaggio del disco interamente tra le mani della band e salì su un aereo per Parigi. Durante la permanenza nella capitale francese telefonò a John Densmore dicendosi sorpreso e soddisfatto per il successo e l'apprezzamento ottenuto dall'album: "Se alla gente piace questo aspetta che sentano cosa ho in mente per il prossimo". Questa telefonata fu l'ultima volta in cui un membro della band riuscì a sentire Jim Morrison prima della sua scomparsa.

Tracklist:

The Doors, 'L.A. Woman' 50th-Anniversary Deluxe Edition Track Listing

Disc One: Original Stereo Mix Remastered

1. “The Changeling”

2. “Love Her Madly”

3. “Been Down So Long”

4. “Cars Hiss By My Window”

5. “L.A. Woman”

6. “L’America”

7. “Hyacinth House”

8. “Crawling King Snake”

9. “The WASP (Texas Radio And The Big Beat)”

10. “Riders On The Storm”

Bonus Tracks

11. “Hyacinth House” – Demo

12. “Riders On The Storm” – Sunset Sound Version - Original Demo*

Disc Two: 'L.A. Woman' Sessions, Part 1

1. “The Changeling” *

2. “Love Her Madly” *

3. “Riders On The Storm” *

4. “L.A. Woman” (Part 1) *

Disc Three: 'L.A. Woman' Sessions, Part 2

1. “L.A. Woman” (Part 2) *

2. “She Smells So Nice” *

3. “Rock Me Baby” *

4. “Mr. Mojo Risin’” *

5. “Baby Please Don’t Go” *

6. “L.A. Woman” (Part 3) *

7. “Been Down So Long” *

8. “Get Out Of My Life Woman” *

9. “Crawling King Snake” *

10. “The Bastard Son Of Jimmy & Mama Reed (Cars Hiss By My Window)” *

11. “Been Down So Long” *

12. “Mystery Train” *

13. “The WASP (Texas Radio And The Big Beat)” *

* Previously unreleased