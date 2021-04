Virgin Radio ha il piacere di trasmettere in esclusiva per l’Italia Nights With Alice Cooper, lo storico radioshow del Re dello Shock Rock.



Ogni sabato alle 22:00 (a partire dal primo maggio ed in replica il venerdì seguente sempre alla stessa ora) Alice Cooper sarà ai nostri microfoni per due ore di grande musica, interviste, live e aneddoti di storia del rock.



Un'occasione imperdibile per ascoltare in esclusiva il nostro Rock Ambassador, uno degli artisti più rispettati della scena rock mondiale, che con questo programma entra a far parte della grande famiglia dei conduttori di Virgin Radio.

Nights With Alice Cooper, in diretta su Virgin Radio ogni sabato dalle 22:00 alle 24:00 (e in replica il venerdì seguente alla stessa ora). La trasmissione è ascoltabile anche on-line su virginradio.it o sulla app ufficiale di Virgin Radio.