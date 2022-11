Abbey Road, pubblicato il trailer del docu-film If These Walls Could Sing diretto da Mary McCartney. Guardalo qui

È stato pubblicato il primo trailer di If These Walls Could Sing, il nuovo documentario dedicato ai leggendari Abbey Road Studios di Londra.

Il documentario sarà presentato in anteprima su Disney+ il prossimo 16 dicembre e include interviste ai più importanti protagonisti che negli anni hanno registrato i loro capolavori a Abbey Road, tra i quali Paul McCartney e Ringo Starr dei Beatles, Elton John, Nile Rodgers, Noel Gallagher, David Gilmour e Roger Waters, George Lucas e John Williams.

Il docu-film è diretto da Mary McCartney, prima figlia di Paul e Linda McCartney. Il film, dal titolo emblematico If These Walls Could Sing (letteralmente Se Questi Muri Potessero Cantare), sarà il primo lungometraggio interamente dedicato ai leggendari studi di registrazione di Londra. Sarà prodotto dai Mercury Studios della Universal Music Group.

GUARDA IL TRAILER:

Mary McCartney è fotografa e regista di professione e in una recente intervista ha parlato della sua "prospettiva personale" riguardo alla realizzazione di questo nuovo documentario prodotto da John Battsek (Eric Clapton: Life in 12 Bars): "Alcuni dei miei primi ricordi da bambina provengono da cose vissute proprio all'interno degli studi di Abbey Road. Desidero da molto tempo raccontare la storia di questo luogo storico e non potrei avere un team migliore di John e dei Mercury Studios per trasformare in realtà questa ambizione creativa".

L'amministratore delegato dei Mercury Studios, Alice Webb, ha aggiunto: "I Mercury Studios non potrebbero collaborare con un team più visionario e appassionato di Mary McCartney e John Battsek per raccontare l'incredibile storia degli Abbey Road Studios, per la prima volta all'interno di un film".

L'amministratore delegato degli Abbey Road Studios Isabel Garvey ha così commentato la realizzazione del nuovo film: “If These Walls Could Sing... Ho perso il conto quante volte l'ho sentito dire all'interno degli Abbey Road Studios nel corso degli anni. Non vedo l'ora che alcune di queste storie possano prendere finalmente vita in quello che diventerà un documentario senza tempo".