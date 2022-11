Robert Plant: esibizione a sorpresa in un pub in Scozia con la sua band. Guarda la foto

Secondo le persone presenti è stata “la cosa più bella che sia mai successa ad Aberdeen”. Robert Plant, voce dei Led Zeppelin, era in tour nella città scozzese con la sua band Saving Grace e dopo il concerto al Tivoli Theater è entrato in un pub della zona, l'Under the Hammer ed è salito sul palco a cantare.



Era una “open-mic night”, tradizione britannica in cui il microfono è a disposizione di tutti e chiunque può cantare o suonare un pezzo, un momento di condivisione della musica ed entusiasmo che può diventare strepitoso, ma che per una volta all’Under the Hammer di Aberdeen è stato leggendario, come hanno scritto su Twitter gli avventori del pub he si sono trovati di fronte un dio del rock.



I Saving Grace sono il progetto acustico che Robert Plant ha formato nel 2019 per tornare indietro alle sue radici folk rock e con cui è andato in tour prima come supporto dei Fairport Convention e poi da headliner a partire dal luglio 2021 in Inghilterra in attesa del tour americano che parte a maggio 2023 da Minneapolis. Insieme a lui sul palco c’è la cantante Suzi Dian e un trio formato da Oli Jefferson, Tony Kelsey e Matt Worley alle percussioni, mandolino e banjo e secondo la descrizione fatta dalla loro etichetta discografica fanno: “Musica ispirata dai paesaggi del Galles, canzoni che mostrano le influenze di Plant e la sua passione per il folk, gli spiritual e il blues”. Recentemente durante un concerto a Glasgow hanno fatto una cover di un brano dei Low, Monkey, in omaggio alla batterista e cantante Mimi Parker scomparsa a soli 55 anni, una band a cui Robert Plant ha anche dedicato una puntata del suo podcast Digging Deep: “The Great Destroyer dei Low probabilmente uno dei più grandi album della storia” ha detto “La canzone nella sua forma originale ha qualcosa di seducente, bello e arcano.”

Al pub Under the Hammer di Aberdeen, invece, Robert Plant e i Saving Grace hanno suonato un loro pezzo, I Bid You Goodnight come ha raccontato il proprietario del pub: “Sono arrivati un’ora prima di salire sul palco per chiudere alla grande la serata, hanno fatto amicizia con tutti e sicuramente hanno ascoltato diverse canzoni cantate dai nostri clienti abituali. Che serata".