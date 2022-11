Guns N' Roses, l'ultimatum che Axl Rose diede alla band. Slash: "purtroppo cedemmo"

Nel 2012, quando i Guns N' Roses sono stati introdotti nella Rock And Roll Hall of Fame, Axl Rose ha rifiutato e non si è presentato alla cerimonia dicendo in un comunicato: “È il loro show, non il mio.” È solo uno dei tanti aneddoti sul rapporto difficile tra Axl e i membri della sua band. Oggi tutto sembra passato, Axl Rose è tornato a fare tour in tutto il mondo con Slash e Duff McKagan e tutti attendono un nuovo album, ma per molto tempo non è stato così.

I primi contrasti risalgono alla fine degli anni 80, subito dopo il successo mondiale dell’album Appetite for Destruction: Axl Rose minaccia di lasciare la band se Slash e Izzy Stradlin non smettono di fare uso di eroina, questione che ha già affrontato nel brano Mr. Brownstone. La tensione esplode ai tempi di Use Your Illusion I e II, pubblicati lo stesso giorno il 17 settembre 1991 e rispettivamente numero 2 e numero 1 in classifica in America con un totale di 14 milioni di copie vendute. Il tour di Use Your Illusion dura dal gennaio 1991 a luglio 1993, con 192 date in 27 paesi del mondo e segna allo stesso tempo il trionfo e l’implosione della band travolta da controversie, ritardi, multe, incidenti sopra e sotto al palco. Izzy Stradlin lascia la band dopo un concerto in Germania (“Ero sobrio e non potevo più stare accanto a Slash e Duff, e nessuno sopportava Axl” ha detto).

Axl Rose ha accusato Slash di non aver prestato alcuna attenzione ai suoi problemi mentali e di averlo sabotato durante il tour, il chitarrista invece ha detto di aver ricevuto continuamente minacce e ultimatum da Axl. “Una volta nel 1992, Axl ha detto che non sarebbe salito sul palco se non gli avessimo ceduto i diritti del nome della band” ha detto Slash in un’intervista nel 2008, “Purtroppo abbiamo firmato. Credo che avrebbe davvero fatto saltare il concerto.” Axl Rose ha sempre negato l’episodio, ma nel 1995 ha effettivamente lasciato la band e creato un nuovo progetto con il nome Guns N' Roses: “L’ho fatto per salvarlo, non per rubarlo agli altri.” Dal 1997 il nome è definitivamente suo. Izzy Stradlin non è più tornato nella band, in cui oltre a Slash e Duff ci sono Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese e dal 1 aprile 2016 i Guns N' Roses sono tornati insieme sul palco con il Not In This Lifetime Tour. Il nome del tour viene da una dichiarazione storica di Axl Rose che in un’intervista ha detto: “Torneremo insieme? Non in questa vita”, e adesso come ha spiegato Slash: “Le tensioni con Axl di cui si è parlato tanto sono svanite. Non abbiamo più problemi.”