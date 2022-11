Billy Corgan accusa Butch Vig per la produzione di Nevermind: "ha rubato il mio suono"

In una video intervista registrata per il canale YouTube di Laney Amplification, Billy Corgan sostiene che il sound di chitarra di Kurt Cobain all’interno di Nevermind sia in realtà suo. E che fu Butch Vig, produttore dell’album dei Nirvana, a rubarglielo.

Tutta la chiacchierata con Corgan è un vero e proprio viaggio dentro al grunge, partendo dalle sue origini e dalle influenze all’intero dei Pumpkins: “Il successo ha molti maestri e il fallimento ne ha uno solo. La gente chiede 'Chi ha inventato il suono grunge?'. I Soundgarden sono stati la prima band di quell'epoca che mi ha fatto pensare 'OK, sta succedendo qualcosa di diverso’. Ma penso che, essendo noi di Chicago, siamo stati molto influenzati da ciò che arrivava da Detroit: Stooges, Ted Nugent, Bob Seeger. Quelli sono artisti più duri e più ruvidi. Seattle era un po' più psichedelica”.

“A Chicago – continua Corgan – è meglio arrivare con del rock, altrimenti verrai cacciato a fischi fuori dall'edificio. Quindi, abbiamo avuto una visione più dura... una volta che io e Jimmy [Chamberline] abbiamo deciso che saremmo andati sul pesante, abbiamo deciso di dare tutto”.

E proprio quel “tutto” è andato a creare il sound dell’album Gish, uscito poi nel 1991. E qui parte il vero e proprio aneddoto di Corgan: “Una storia che mi piace raccontare è che abbiamo registrato il nostro album Gish nel 1990, andando verso il 1991. [Butch Vig] ha mollato quell'album per andare a fare Nevermind con i Nirvana. La prima volta che ho sentito Nevermind, ho guardato Butch Vig… eravamo seduti vicino a un lago, era attorno al 4 luglio 1991… e ho detto: 'Figlio di puttana, mi hai rubato il suono della chitarra!' Ed è tutto ciò che dirò riguardo a questo argomento…!”.