Foo Fighters, gli strumenti utilizzati durante il Taylor Hawkins Tribute Concert saranno messi all'asta per beneficenza

Gli strumenti firmati che sono stati utilizzati durante i due incredibili Taylor Hawkins Tribute Concert a Loindra e Los Angeles saranno messi all'asta per beneficenza. Il ricavato della vendita degli strumenti sarà destinata a MusiCares e Music Support che raccolgono fondi da destinare alle cure per il benessere e la salute mentale all'interno dell'industria musicale.

La collezione proveniente di Taylor Hawkins Tribute Concert farà parte dell'evento "Icons & Idols: Rock 'N' Roll", in programma dall'11 al 13 novembre all'Hard Rock Cafe di New York. La collezione conterrà un assortimento di chitarre, piatti, pelli di batteria e altri strumenti e accessori firmati. Gli strumenti sono stati suonati da artisti del calibro di Dave Grohl, John Paul Jones dei Led Zeppelin, Joan Jett, Elliot Easton dei The Cars, Kesha, Stewart Copeland dei Police e tanti altri.

"MusiCares è onorata di essere il beneficiario senza scopo di lucro del Taylor Hawkins Tribute Concerts e siamo orgogliosi di collaborare con la Julien's Auctions per questa incredibile collezione", ha dichiarato Laura Segura, direttore esecutivo di MusiCares. "Vogliamo aiutare le persone che creano la musica la musica perché la musica è in grado di donare moltissimo a tutto il mondo. Questa asta porta avanti la bellissima celebrazione della vita di Taylor e il suo immenso contributo all'industria musicale".

Guarda le foto della collezione QUI

Il basso di John Paul Jones