AC/DC, Brian Johnson racconta le difficoltà dell'utilizzo della "vera" Hells Bells: "non riuscivamo a registrala"

Nella sua biografia The Lives of Brian, Brian Johnson ha raccontato come è nato uno dei momenti musicali più iconici e sorprendenti nella storia della band: il suono delle campane che apre Hells Bells, prima traccia dell’album Back in Black: “Quando Malcolm e Angus me l’hanno detto ho riso e ho detto: ok ragazzi, è una grande idea. Non pensavo che volessero farlo veramente. Oltre ad occuparsi di tutta la grafica di Back in Black, si sono fatti costruire una campana vera solo per Hells Bells e poi hanno voluto portarla in tour.”

Gli AC/DC all’inizio vorrebbero registrare la Denison Bell di Loughborough, Inghilterra una campana di 4 tonnellate che si trova nella torre del memoriale di guerra The Carillion, ma come ha raccontato Brian Johnson: “Ogni volta che provavamo a farla suonare si alzavano in volo stormi di uccelli che rovinavano la registrazione.” Malcolm e Angus decidono allora di farsi costruire dalla ditta J.Taylor and Sons una copia ridotta della Denison Bell del peso di una tonnellata, con il logo degli AC/DC e la scritta Hells Bells stampati sopra. La fusione della campana avviene giusto in tempo per le session di Hells Bells, ma la campana non è facile da usare. In studio gli unici che riescono a suonarla sono gli artigiani della J.Taylor and Sons, e come ha detto Brian: “Essendo più piccola della Denison aveva una tonalità diversa. I tecnici hanno trovato una soluzione: rallentare il nastro fino a trovare il suono giusto.”

Soprattutto è difficile da portare in tour: molte sale da concerti non avevano tetti abbastanza solidi per appenderla, nei concerti all’aperto veniva spesso usata una gru (molto costosa) e durante un live alla fine degli anni 80 a Francoforte in Germania la campana è caduta sul palco, sfiorando Angus Young. Da allora è stata sostituita da una copia più leggera.