Nirvana, all'asta la chitarra di Kurt Cobain distrutta nel 1989. Guarda le foto e il prezzo

Durante i suoi concerti Kurt Cobain era solito maltrattare e distruggere alcuni strumenti sul palco, dalle sue chitarre alle decine di batterie di Dave Grohl. Grazie all'asta chiamata Icons & Idols: Rock 'N' Roll, che si terrà venerdì 11 novembre e sabato 12 novembre sia all'Hard Rock Cafe di New York che online, i fan dei Nirvana potranno mettere le mani su una delle storiche chitarre distrutte dal grande e compianto rocker di Seattle. All'interno dell'asta saranno battuti oggetti appartenuti a Eddie Van Halen, Gene Simmons, Guns N' Roses, AC/DC, Nikki Sixx e tanti altri.

La chitarra, una Fender Mustang del 1973, è stata utilizzata da Kurt Cobain durante due spettacoli nel 1989, uno a Chicago, Illinois, al Club Dreamerz e l'altro a Wilkinsburg, in Pennsylvania, presso il Sonic Temple, durante il primo tour statunitense della band in supporto all'album Bleach. Dopo aver distrutto la chitarra Cobain l'ha scambiata con una Gibson SG, anch'essa distrutta, appartenuta a Sluggo Cawley degli Hullabaloo. Per ringraziarlo Cobain scrisse sulla sua Fender "Yo Sluggo / Grazie per lo scambio / Se è illegale per il Rock and Roll, allora buttami il culo in prigione / Nirvana”.

La chitarra ha attualmente ricevuto quattro offerte e l'attuale si aggira attorno ai 200.000 dollari.

