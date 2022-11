Il giorno in cui i Cranberries scrissero un brano dedicato a John Lennon. Scopri la storia

La morte di John Lennon nel 1980 ha ispirato diverse canzoni. Il suo amico Elton John (con cui John Lennon ha collaborato per la sua prima hit numero uno in America, Whatever Gets You Through the Night) lo ha celebrato con Empty Garden (Hey Hey Johnny) pubblicata nel 1982, Freddie Mercury è in studio con i Queen a Monaco per registrare l’album Hot Space il giorno in cui Lennon è stato assassinato e scrive Life is Real, Song for Lennon ispirandosi al suo stile (anche se dice: “Non ho le qualità necessarie per fare quello che Lennon ha fatto. Nessuno le ha mai avute”) mentre George Harrison ha espresso la sua tristezza per la morte dell’amico di Liverpool con cui ha vissuto la storia della band più grande di tutti i tempi, i Beatles con il brano All Those Years Ago uscito nel maggio 1981. Paul McCartney ha dedicato a John una delle sue canzoni più struggenti, Here Today del 2002 e Bob Dylan gli ha reso omaggio tanti anni dopo con uno dei pezzi più belli dell’album Tempest del 2012, Roll On John una ballad country in cui nel testo cita anche due strofe iconiche di Lennon, “come together right now” e “I heard the news today, oh boy”, mentre l’assurdità dell’omicidio di Lennon è stata raccontata da Neil Young nel brano Devils’ Sidewalk sull’album Greendale e da David Gilmour in Murder, che ha sostituito con un coltello la pistola di Mark David Chapman (“Non avrebbe fatto rima con la strofa successiva” ha spiegato). Nel 1996 durante le session dell’album To The Faithful Departed, anche Dolores O’Riordan dei Cranberries ha scritto un brano dedicato a quel giorno tragico, usando come titolo le prime parole pronunciate dall’assassino Mark David Chapman quando la polizia lo ha arrestato, mentre era seduto tranquillo sulle scale del Dakota Building leggendo la sua copia del romanzo Il Giovane Holden di Salinger: “I just shot John Lennon.”

L’album To the Faithful Departed è il più grande successo dei Cranberries in America dove arriva al n.4 in classifica e una versione live di I Just Shot John Lennon esce come b-side del singolo Salvation che raggiunge la prima posizione della classifica Alternative Airplay di Billboard. “Quando hai successo non puoi più scrivere canzoni che parlano di cose normali perché non hai più una vita normale” ha detto Dolores O’Riordan, “Diventi strano, isolato, sei in una gabbia e diventi una di quelle vecchie rockstar che vedono il mondo attraverso la televisione da una stanza d’albergo.”