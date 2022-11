I Red Hot Chili Peppers hanno suonato Smells Like Teen Spirit dei Nirvana durante un concerto. Guarda il video

I Red Hot Chili Peppers hanno realizzato una cover di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana.

La band di Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante ha suonato durante un concerto di beneficenza al conservatorio di Silverlake suonando a sorpresa il brano della band di Kurt Cobain.

La prima strofa del brano è stata cantata da Anthony Kiedis con la maglietta sulla faccia e il ritornello è stato interpretato da John Frusciante.

I Red Hot Chili Peppers andarono in tour con i Nirvana nel 1991, come ricordato dal bassista Flea durante una recente intervista all'Howard Stern Show: “Ricordo di essermi sentito come se fossero tutte delle buone band, ma i Nirvana si portavano dietro una sensazione magica, questa sensazione li faceva apparite come un'entità potente da rispettare"