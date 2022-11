Bruce Springsteen suonò la chitarra in ospedale per Clarence Clemons il giorno in cui morì. Guarda il video

Bruce Springsteen ha fatto la sua prima intervista con uno dei più importanti conduttori radiofonici d’America, Howard Stern, che conduce The Howard Stern Show dal 1986. Una chiacchierata lunga oltre due ore che è stata definita come uno dei momenti più rivelatori della sua carriera, in cui Bruce ha raccontato storie e aneddoti della sua vita consacrata al rock’n’roll e alla ricerca della verità nella vita, nella società e nei sentimenti. L’occasione era l’uscita dell’album di cover Only the Strong Survive in cui Bruce ha reinterpretato pezzi della Motown, della Stax e classici del soul e dell’R&B, ma Bruce ha parlato anche di famiglia, fede nel potere del rock di cambiare la vita delle persone e speranza e ha raccontato aneddoti sulla sua leggendaria E Street Band con cui ha iniziato a suonare sui palchi dei locali del Jersey Shore alla fine degli anni 60 e che lo accompagna dal vivo da sempre, quella band che nella sua biografia ha descritto come: “La dimostrazione del fatto che nella musica uno più uno non fa due, fa tre.”

Il momento più toccante è stato il ricordo del suo fratello musicale, The Big Man Clarence Clemons, icona della fusione cercata da Bruce tra energia rock, spiritualità gospel e profondità emotiva soul, sassofonista della E Street Band dal 1972 fino alla morte a 69 anni l’11 giugno 2011.

Il giorno della sua morte, Bruce era al suo fianco in ospedale: “Mi sono portato la chitarra. Sapevo che poteva sentirmi, perché riusciva stringere la mano.” Bruce si è avvicinato al suo amico di sempre, al quale si è affidato musicalmente dal primo album Greetings from Asbury Park del 1972 a Wrecking Ball del 2012 (“Per molto tempo ho scritto canzoni solo per sentire un assolo di Clarence” ha scritto nella sua biografia) e gli ha cantato una canzone che ha scritto nel 1999 prima della reunion della E Street Band, Land of Hope and Dreams:

“Non sai dove stai andando / ma sai che non tornerai indietro (---)

Le ruote girano sui campi su cui brilla il sole / Incontriamoci nella terra della speranza e dei sogni.”

Guarda il video: