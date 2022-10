R.E.M., ecco come Shiny Happy Peopole avrebbe dovuto essere la sigla della serie TV Friends

Friends è una delle serie tv più famose di sempre: con le sue dieci stagioni per un totale di 236 episodi, è andata in onda dal 1994 al 2004, facendo ridere ed emozionare milioni di telespettatori.

Oltre ai protagonisti e alle infinite gag, bisogna dare il giusto credito anche al tema musicale portante, nonché sigla, della produzione: I’ll Be There For You dei Rembrandts. Un gruppo sconosciuto ai più se non fosse, appunto, per Friends.

Eppure, quella che ad oggi sembra impossibile non associare a quelle immagini, non sarebbe dovuta essere la canzone della sigla di Friends.

Warner Bros. Television, infatti, voleva a tutti i costi un altro pezzo, già pronto e molto famoso, uscito nel 1991, che sembrava perfetto per il mood dei personaggi e della serie: Shiny Happy People, degli R.E.M.

Di fatto, il brano venne utilizzato come tema di apertura in uno dei pilot esperimento, chiamato poi Friends Like Us. Il problema vero fu, però, che gli R.E.M. si rifiutarono di cedere i diritti di utilizzo alla Warner Bros. Television, senza possibilità di trattare in alcun modo.

La casa di produzione, che già ai tempi comprendeva anche la divisione Records, si rivolse allora ad una delle band in catalogo, i Rembrandts, chiedendo loro di creare un pezzo apposito.

In realtà, I’ll Be There For You fu per lo più scritta e arrangiata dai produttori di Friends stessi, David Crane e Marta Kauffman, insieme al cantautore Allee Willis e al marito di Kaufmann, Michael Skloff. I Rembrandt hanno poi contribuito scrivendo la seconda strofa e il ponte.

Grazie al successo di Friends, la canzone divenne da subito molto conosciuta, tanto che una radio di Nashville decise di trasmetterla, passando in loop la parte edita del brano. Dopo questo passaggio, i Rembrandts decisero di inciderla come vera e propria canzone.