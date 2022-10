Bruce Springsteen, la mostra ufficiale sulla sua carriera ha aperto al Grammy Museum. Guarda il video

Bruce Springsteen e la E Street Band sono i protagonisti della splendida mostra in corso dal 15 ottobre al 2 aprile al Grammy Museum di Los Angeles. "La mostra "Bruce Springsteen Live!" porterà l'esperienza del concerto dal vivo a visitatori e fan, ci sono moltissimi elementi interattivi all'interno dell'esposizione", ha dichiarato la co-curatrice Eileen Chapman, direttrice degli archivi Bruce Springsteen e del Center for American Music, "Ci sono le scalette scritte a mano da Bruce, gli strumenti, i mixer oltre ad avere l'opportunità di suonare la batteria con Max Weinberg in persona".

La mostra contiene oggetti personali raccolti in 49 anni di carriera di Bruce e della E Street Band, tra i quali i testi originali delle canzoni, i mixer su cui sono stati registrati i dischi, fotografie rare, abiti di scena, strumenti musicali e interviste interattive esclusive. "Ci sono gli abiti usati sul palco e gli strumenti di ciascuno dei membri della band, oltre a magliette, adesivi, pass per il backstage, biglietti. Tutto in mostra per la prima volta", ha aggiunto Eileen Chapman. Tra gli oggetti più incredibili e simbolici della mostra ci sono la storica Fender di Bruce e il sassofono del compianto Clarence Clemons, oltre ai biglietti originali del Tunnel of Love Tour del 1988.

Tutti i dettagli su Bruce Springsteen Live! – GRAMMY Museum

La mostra venne aperta originariamente all'Aeroporto Internazionale di Newark prima di essere trasferita al Grammy Museum di Los Angeles. La prima edizione della mostra venne così presentata dal grande Max Weinberg, batterista della E Street Band.

