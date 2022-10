AC/DC, Brian Johnson parla della scomparsa di Malcolm Young: "Il cuore della band ha smesso di battere quando se n’è andato"

Brian Johnson, cantante degli AC/DC dal 1980 ha parlato della scomparsa di Malcolm Young, fondatore della band insieme a suo fratello Angus Young usando parole molto toccanti: “Il cuore della band ha smesso di battere quando se n’è andato.” Malcolm Young è morto a 64 anni il 18 novembre 2017 per le conseguenze di una forma di demenza che ha iniziato a manifestarsi dopo la fine del Black Ice Tour nel 2010. Malcolm (che ha avuto anche problemi al cuore e un cancro ai polmoni) non ha suonato sull’album Rock or Bust e si è ritirato nel 2014: “Malcolm è andato in tour fino al momento in cui non è stato più in grado di fare nulla” ha detto Angus Young. Nella sua biografia The Lives of Brian in uscita il 25 ottobre, Brian Johnson ha scritto: “Malcolm mi manca più di quanto riesca a esprimere a parole. Aveva i suoi demoni, ma li ha combattuti e ha vinto. Non ha mai sbagliato un colpo.”

Dal punto di vista musicale, Malcolm Young è sempre stato considerato il centro del suono degli AC/DC, le fondamenta ritmiche costruite apposta per permettere al talento esplosivo di suo fratello minore di esplodere. “Era un maestro della chitarra ritmica” ha detto Brian Johnson, “Il suo suono era potente ma con una grande sottigliezza che non è mai stata notata dai critici. Dalla mia posizione sul palco alla sua destra ho continuato a meravigliarmi di lui per anni. Mi sono tenuto tutta la mia ammirazione per me, perché Malcolm non era un tipo a cui piacevano i complimenti.”

Il legame tra Angus e suo fratello Malcolm (che è stato sostituito nella band dal nipote Stevie Young) è sempre stato uno degli elementi chiave della forza degli AC/DC: “È stato orribile vedere Angus soffrire così tanto” ha scritto Brian Johnson, “Lui e Malcolm non erano gemelli, ma è come se lo fossero stati.”

Angus Young ha celebrato suo fratello, i suoi insegnamenti (dalla scelta di usare la chitarra Gibson SG che è diventato il suo simbolo al celebre consiglio: “Qualunque cosa succeda, abbassa la testa e suona”) e le sue idee musicali, molte delle quali sono state usate per l’album Power Up che è andato al numero uno in classifica in America e in altri 20 paesi nel mondo. “Sentivamo di dover dimostrare qualcosa” ha scritto Brian Johnson, “Siamo noi i creatori originali di questo suono. Volevamo mostrare a tutti cosa sappiamo fare.”