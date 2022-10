Freddie Mercury, all'asta la sua Rolls Royce per raccogliere fondi a favore delle vittime di guerra ucraine

Nella prima scena del film Bohemian Rhapsody che racconta la vita di Freddie Mercury, si vede il cantante dei Queen mentre viene portato dal suo autista allo stadio di Wembley per esibirsi al Live Aid (una performance che lo consacra come il miglior frontman del mondo) a bordo della sua Rolls Royce color argento.

È una rappresentazione fedele della vita di Freddie, che non ha mai preso la patente e non guidava ma dal 1979 andava in giro per Londra su una Rolls-Royce Silver Shadow del 1974. Un modello oggi da collezione, di colore Silver Chalice con interni blu, con un potente motore V8 ed accessoriata con un telefono portatile dell’epoca e un’autoradio a cassetta Sharp piuttosto modesto. La Rolls-Royce è rimasta nel garage di Freddie Mercury a Kensington (insieme ad una Daimler e una limousine Lincoln Town Car) fino alla sua morte nel 1991 ed è stata poi posseduta dalla sorella Kashmira che nel 2013 l’ha messa all’asta. A comprarla per circa 75.000 sterline è stato Andriy Danylko, attore, comico e cantante ucraino che nel 2007 ha rappresentato l’Ucraina all’Eurovision interpretando il suo personaggio più famoso, una donna di nome Verka Sedurchka.

Oltre a Verka, Danylko ha creato altri personaggi, raccolti nella sua compagnia teatrale Danylko Theater con cui è andato in tour in Ucraina, Russia e paesi baltici. Dal 2016 è giudice delle selezioni nazionali per Eurovision e nel 2017 ha celebrato l’anniversario della Costituzione Ucraina con un concerto gratuito a Kiev davanti ad un pubblico record di oltre centomila persone. Dopo l’invasione russa, Danylko è rimasto in Ucraina e ha partecipato a diverse iniziative benefiche in sostegno della popolazione. La Rolls-Royce di Freddie è stata messa all’asta per finanziare una clinica di cura e riabilitazione per le vittime di guerra aperto nella città di Lviv dall’associazione Superhuman Center sostenuta da Richard Branson, Sting e altri artisti.