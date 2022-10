I Queens Of The Stone Age hanno registrato un nuovo album. L'annuncio di Jesse Hughes degli Eagles Of Death Metal

L'attesa sembra finita, presto i fan dei Queens Of The Stone Age potrebbero ascoltare il tanto atteso nuovo album della band.

Secondo quanto riportato da molte testate musicali statunitensi il frontman degli Eagles Of Death Metal, e amico di Josh Homme, Jesse Hughes avrebbe confermato l'uscita del nuovo album dei Queens Of The Stone Age durante una diretta Instagram. Nel video il frontman ha confermato l'uscita di un nuovo album degli EODM dopo essersi lasciato sfuggire che "I Queens ne hanno appena finito uno".

Il nuovo album dei Queens Of The Stone Age è in lavorazione da alcuni anni e, come confermato già nel 2019, all'interno dovrebbero partecipare anche Billy Gibbons degli ZZ Top e Dave Grohl dei Foo Fighters.