I Cure hanno suonato a sorpresa due inediti durante il concerto in Lettonia. Guarda i video

I Cure sono tornati in concerto dopo più di tre anni. La band di Robert Smith ieri sera si è esibita all'Arena Riga di Riga in Lettonia, portando al pubblico due inaspettate sorprese.

Il gruppo ha aperto lo show con il debutto di "Alone", brano che sarà contenuto all'interno del nuovo album di inediti dal titolo Songs Of A Lost World. Al termine della prima parte del concerto, che includeva i grandi classici della band come "Pictures Of You", "Trust", "Fascination Street" e "In Between Days", i Cure hanno proposto a sorpresa al pubblico un altro inedito dal titolo "Endsong", brano molto oscuro in cui Robert Smith racconta di come "tutto sia finito", in una vita senza "speranze, sogni, amore".

Guada i video dei due inediti proposti dai Cure durante il concerto a Riga:

ALONE:

ENDSONG:

PICTURE OF YOU:

Scaletta:

‘Alone’ (inedito)

‘Pictures of You’

‘Closedown’

‘A Night Like This’

‘Lovesong’

‘Trust’

‘Burn’

‘Fascination Street’

‘Push’

‘In Between Days’

‘Play for Today’

‘A Forest’

‘Want’

‘Shake Dog Shake’

’39’

‘From the Edge of the Deep Green Sea’

‘Endsong’ (inedito)

Encore:

‘Plainsong’

‘Disintegration’

Encore 2:

‘Lullaby’

‘Close to Me’

‘The Walk’

‘Friday I’m in Love’

‘Just Like Heaven’

‘Boys Don’t Cry’