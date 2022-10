Venus e Serena Williams sono grandi fan degli Alice In Chains e si presentano al concerto in Florida. Guarda le foto

Il mondo del tennis e quello del rock sembrerebbero all’apparenza molto lontani tra di loro, ma non è così.

Da sempre i grandi campioni raccontano di allenarsi e caricarsi nei prepartita, ascoltando i nomi più risonanti di questo genere. Basti pensare a John McEnroe, la leggenda del tennis anni Ottanta, i cui gruppi preferiti sono Led Zeppelin e Rolling Stones e che ha anche condiviso il palco con i Pearl Jam. Più recentemente, Roger Federer ha raccontato di essersi spesso concentrato prima di andare a rete – nel corso della sua lunga carriera appena conclusasi – con Metallica e AC/DC.

Le sorelle Serena e Venus Williams non sono da meno e, recentemente, hanno dimostrato tutto il loro amore nei confronti nientedimeno che per gli Alice in Chains, partecipando ad un loro concerto a West Palm Beach, in Florida.

Il cantante della band, William DuVall, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram, che lo ritrae insieme alle sorelle, detentrici di ben 30 grandi slam, in due. “L’eccellenza in persona – recita la didascalia del post di DuVall – Sono così onorato di avere le sorelle Williams al nostro show a West Palm Beach. È stato fantastico vederle ballare davanti e dietro le quinte. Ancora meglio scoprire che sono così cool e con i piedi per terra. È stato come incontrare delle parenti che non vedi da tempo, solo che sono, secondo me, le migliori che abbiano mai donato la loro presenza ad un campo da tennis, oltre ad essere delle vere fan degli Alice In Chains. Che serata fantastica”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da William DuVall (@williamduvallofficial)

Anche il bassista, Mike Inez, ha voluto scattare una foto con le campionesse e postarla online: “A West Palm è stato un concerto di rock and roll caldo e sudato fradicio. Niente è per niente. Mi diverto sempre molto in Florida. Venus Williams era di fronte a noi e cantava tutte le canzoni e Serena Williams era dalla mia parte. Sembrava che tutti avessero bisogno di scatenarsi dopo che l'uragano Ian è esploso”. Quest’ultimo riferimento è al terribile uragano che ha colpito questa zona degli Stati Uniti nelle ultime settimane, causando non pochi danni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mike Inez (@mike_inez_official)

Gli Alice In Chains non sono la prima dichiarazione d’amore rock di Serena Williams: nel 2021, infatti, Billie Joe Armstrong dei Green Day aveva raccontato che la campionessa era un’assidua frequentatrice dei concerti della band.