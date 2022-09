Roger Waters scrive una lettera aperta a Putin: "Ti piacerebbe vedere la fine di questa guerra? Basta un sì". Leggila qui

Dopo essere entrato nelle scorse settimane all'interno delle questioni legate alla guerra tra Russia e Ucraina con una lettera indirizzata a Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino, Roger Waters ha deciso di scrivere direttamente al presidente russo Vladimir Putin.

Con la sua missiva l'ex genio creativo dei Pink Floyd vuole esortarlo a impegnarsi per il cessate il fuoco, trovando una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra.

Già nei mesi scorsi Waters aveva affermato di aver cercato di utilizzare la sua "piccola influenza per incoraggiare un cessate il fuoco e una soluzione diplomatica che risponda alle esigenze di sicurezza sia dell'Ucraina che della Federazione Russa".

La lettera di Roger Waters:

"Recentemente ho letto commenti sui social media, chiedendo perché ho scritto alla signora Olena Zelenska ma non al signor Vladimir Putin? Ottima domanda, sono contento che voi me l'abbiate chiesto. Eccolo qui.

Lettera aperta di Roger Waters a Vladimir Putin.

Caro Presidente Putin, da quando la Federazione Russa ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio scorso ho cercato di usare la mia piccola influenza per incoraggiare un cessate il fuoco e trovare una soluzione diplomatica che risponda alle esigenze di sicurezza sia dell'Ucraina che della Federazione Russa. Con questo obiettivo ho scritto due lettere aperte alla signora Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino. Queste lettere sono disponibili su Internet. Mi viene chiesto sempre più spesso di scrivere anche a te, quindi eccomi qui. In primo luogo, vorresti vedere la fine di questa guerra? Se dovessi rispondere e dire: "Sì, per favore" ciò renderebbe le cose immediatamente molto più semplici. Se dovessi uscire e dire: "Inoltre la Federazione Russa non ha ulteriori interessi territoriali oltre alla sicurezza delle popolazioni di lingua russa della Crimea, Donetsk e Lubansk". Anche questo aiuterebbe. Lo dico perché conosco alcune persone che pensano l'obiettivo sia invadere l'intera Europa, a cominciare dalla Polonia e dal resto degli Stati baltici. Se lo fai, vaffanculo, e potremmo anche smettere di giocare al gioco disperatamente pericoloso del pollo nucleare con cui i falchi su entrambe le sponde dell'Atlantico sembrano così a loro agio, e farlo. Sì, fate saltare in aria l'un l'altro e il mondo in mille pezzi.

Il problema è che ho figli e nipoti, così come la maggior parte dei miei fratelli e sorelle in tutto il mondo e nessuno di noi apprezzerebbe quel risultato. Quindi, per favore, signor Putin, ascoltami e ci dia questa rassicurazione.

Bene, tornando al tavolo, se ho letto correttamente i tuoi discorsi precedenti, vorresti negoziare uno stato di neutralità per un governo vicino all'Ucraina? È corretto? Supponendo che una tale pace possa essere negoziata, dovrebbe includere un accordo assolutamente vincolante per non invadere mai più nessuno. Lo so, lo so, gli USA e la NATO invadono altri paesi sovrani per un colpo o per pochi barili di petrolio, ma questo non significa che dovresti anche tu, la tua invasione dell'Ucraina mi ha colto completamente di sorpresa, è stata un'atroce guerra di aggressione, provocata o meno.

Quando la signora Zelenska mi ha risposto tramite Twitter, sono rimasta molto sorpresa e fortemente commosso, se dovessi rispondermi, ti rispetterei enormemente per questo e la considererei una mossa onorevole nella giusta direzione verso una pace sostenibile.

Cordiali saluti

Roger Waters"