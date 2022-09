Taylor Hawkins: al concerto tributo suoneranno anche Tommy Lee dei Mötley Crüe, Danny Carey dei Tool e Kim Thayil

I Foo Fighters domani sera torneranno sul palco palco per onorare il loro compianto compagno e amico Taylor Hawkins, scomparso lo scorso 25 marzo.

Il primo concerto evento si è tenuto allo stadio di Wembley di Londra lo scorso 3 settembre, regalando a tutti momenti di estrema commozione così come performance indimenticabili di grandi artisti e amici di Hawkins.

Nella giornata di ieri gli account social ufficiali dei Foo Fighters hanno annunciato la line up completa dello show che si terrà domani sera al Forum di Los Angeles: alla già incredibile lista di nomi si aggiungono anche Tommy Lee dei Mötley Crüe, Danny Carey dei Tool e Kim Thayil dei Soundgarden.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Foo Fighters (@foofighters)

Anche questa volta ci si aspetta un nutrito insieme di rockstar che renderanno grande l’evento. Alcune di queste faranno il loro ritorno sul palco con i Foos, dopo Londra. Tra questi, Brian May e Roger Taylor, Josh Homme e John Paul Jones, Stewart Copeland, Travis Barker, Mark Ronson, Luke Spiller, Rufus Taylor, Lars Ulrich e Wolfgang Van.

E se non bastasse, ad onorare Taylor Hawkins ci saranno anche anche Joe Elliott e Phil Collen dei Def Leppard, Nikki Sixx dei Motley Crue, Alanis Morissette, Joan Jett, l'ex cantante degli Skid Row Sebastian Bach, così come Geezer Butler dei Black Sabbath e Gene Simmons dei Kiss. Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Brad Wilk dei Rage Against the Machine e Patrick Wilson dei Weezer sono tra i batteristi presenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Foo Fighters (@foofighters)

Non ci sarà l’opening act di Londra, Liam Gallagher. Salteranno l’appuntamento statunitense anche Brian Johnson, Chrissie Hynde e Justin Hawkins, tutti presenti sul palco di Wembley.

E mentre in tanti si chiedono cosa farà Krist Novoselic, compagno di band di Dave Grohl e Pat Smear nei Nirvana, data la sua assenza dell’ultimo minuto a Londra dove invece era previsto in cartellone, è possibile che l’evento losangelino possa portare delle soprese inaspettate, considerate le tante amicizie di Grohl e, soprattutto, la stima e l’affetto provato da tutti per Taylor Hawkins.