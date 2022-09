Foo Fighters: ecco cosa succederà il 27 settembre al concerto tributo per Taylor Hawkins a Los Angeles

I Foo Fighters sono pronti a tornare sul palco per onorare il compianto batterista Taylor Hawkins, scomparso lo scorso 25 marzo.

Il primo concerto evento è stato quello di Londra, che si è tenuto il 3 settembre a Wembley, regalando a tutti momenti di estrema commozione così come performance indimenticabili di grandi artisti e amici di Hawkins.

Al Forum di Los Angeles si terrà il secondo appuntamento, e anche questa volta ci si aspetta un nutrito insieme di rockstar che renderanno grande l’evento. Alcune di queste faranno il loro ritorno sul palco con i Foos, dopo Londra. Tra questi, Brian May e Roger Taylor, Josh Homme e John Paul Jones, Stewart Copeland, Travis Barker, Mark Ronson, Luke Spiller, Rufus Taylor, Lars Ulrich e Wolfgang Van.

E se non bastasse, ad onorare Taylor Hawkins si aggiungono anche Joe Elliott e Phil Collen dei Def Leppard, Nikki Sixx dei Motley Crue, Alanis Morissette, Joan Jett, l'ex cantante degli Skid Row Sebastian Bach, così come Geezer Butler dei Black Sabbath e Gene Simmons dei Kiss. Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Brad Wilk dei Rage Against the Machine e Patrick Wilson dei Weezer sono tra i batteristi presenti.

Non ci sarà l’opening act di Londra, Liam Gallagher. Salteranno l’appuntamento statunitense anche Brian Johnson, Chrissie Hynde e Justin Hawkins, tutti presenti sul palco di Wembley.

E mentre in tanti si chiedono cosa farà Krist Novoselic, compagno di band di Dave Grohl e Pat Smear nei Nirvana, data la sua assenza dell’ultimo minuto a Londra dove invece era previsto in cartellone, è possibile che l’evento losangelino possa portare delle soprese inaspettate, considerate le tante amicizie di Grohl e, soprattutto, la stima e l’affetto provato da tutti per Taylor Hawkins.