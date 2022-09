KISS, Gene Simmons: "Io non ho amici. Non mi aspetto niente da nessuno"

Gene Simmons, 73 anni, volto simbolo e fondatore dei Kiss ha rilasciato un’intervista in cui ha detto chiaramente: «Io non ho amici». Forse l’unico è Paul Stanley, il suo amico del Queens di New York con cui ha fondato i Kiss nel 1973: «Ma in realtà anche con Paul rivediamo solo quando dobbiamo fare qualcosa che riguarda la band. Come faccio a dirlo senza sembrare del tutto freddo e privo di umanità? Non ho amici».

Nel corso dell’intervista Gene Simmons ha anche spiegato cosa vuole dire per lui l’amicizia: «Sono più interessato a quello che voglio fare io, e non ho nessun voglia di far finta di interessarmi a quello che vuoi fare tu. Questo è il punto». Non è la prima volta che il bassista dei Kiss e Demone dei Kiss si lascia andare a provocazioni simili. Il suo personaggio esagerato e dirompente e incendiario sul palco è una perfetta estensione del suo modo di essere fuori dal palco, e lui non ha mai fatto o detto niente che faccia pensare il contrario: «Ho scelto volontariamente di non avere amici, preferisco avere dei conoscenti» ha detto una volta in una conversazione con i fan sul sito dei Kiss, «Non mi aspetto niente da nessuno e non voglio avere intorno nessuno che mi racconti i suoi problemi. Siamo tutti adulti». Ancora una volta, l’eccezione è Paul Stanley con cui ha iniziato a suonare nei Wicked Lester nel 1972, prima di mettere un annuncio su Rolling Stone per formare una nuova band, a cui risponde il batterista Peter Criss, seguito dal chitarrista Ace Frehley.

«Paul è semplicemente il fratello che non ho mai avuto. A volte non siamo d’accordo su qualcosa ma è la persona a me più vicina ormai da molto tempo. Anche se non ci vediamo spesso, lui sa che io ci sarò sempre, semplicemente perché lo rispetto». Eppure secondo quanto ha raccontato Paul Stanley, all’inizio i due non si piacevano tanto: «Ma la cosa importante è dare priorità a quello che ti serve per raggiungere il tuo obiettivo. Sapevo che io e Gene eravamo più forti insieme che da soli. Non so se anche lui se ne era reso conto, ma è diventato irrilevante. Eccoci qui cinquanta anni dopo, abbiamo creato una cosa così potente che durerà sicuramente più di noi». Il rapporto tra i due fondatori dei Kiss è stato messo alla prova dall’uscita nel 2014 della biografia di Paul Stanley, Face the Music: A Life Exposed, in cui per esempio ironizza sul talento come uomo d’affari di Gene Simmons, di cui si è sempre vantato («Credo che la sua impresa imprenditoriale più fortunata sia stata quella di fare credere a tutti che è un imprenditore geniale» ha scritto).

«Ho raccontato le cose dal mio punto di vista, e Gene è stato molto comprensivo» ha detto Paul Stanley, «Credo che rispetti la mia interpretazione dei fatti, anche se ci sono cose che al tempo credevo vere e ora non lo sono più. Ma a parte tutto, rimane il mio partner, il mio fratello e la mia famiglia. Quando è nato mio figlio Evan, la prima persona che è venuto a vederlo è stato Gene. Sono fortunato ad averlo nella mia vita. Non sono sempre d’accordo con quello che fa, ma non è così per tutti?»

Dopo tanti anni e mille aneddoti di vita rock’n’roll, Paul Stanley e Gene Simmons sono ancora insieme, truccati da Demone e Starchild e pronti a tornare sul palco con i Kiss (insieme a Tommy Thayer alla chitarra e Eric Singer alla batteria) per concludere il loro infinito tour di addio The End of the Road. Doveva finire il 17 luglio 2021 nella loro città, New York, ma dopo aver la Kiss Kruise, la crociera a tema in cui suonano ogni anno, i Kiss hanno annunciato che andranno avanti con almeno altre cento date anche nel 2023.