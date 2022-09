Brad Pitt e Nick Cave insieme per una mostra d'arte: l'attore è scultore e il cantautore ceramista. Guarda le foto

Brad Pitt e Nick Cave insieme per un'incredibile mostra d'arte. L'attore Premio Oscar e il grande cantautore australiano sono i protagonisti di una mostra allestita al Sara Hildén Art Museum di Tampere, in Finlandia.

L'attore ha presentato la sua prima mostra d'arte pubblica costituita da nove sculture, insieme al grande rocker australiano che figura in veste di ceramista.

“Per Nick e me questo è un nuovo mondo ed è la prima volta. Sembra giusto", ha dichiarato Brad Pitt durante l'inaugurazione della mostra. "Per me, si tratta di guardarmi dentro. Mi aiuta a capire dove ho sbagliato nelle mie relazioni e dove sono complice. Tutto è nato dalla consapevolezza di quello che chiamo una sorta di inventario radicale di me stesso, rimanendo onesto con me stesso e pensando alle persone che potrei aver ferito e ai momenti in cui potrei aver sbagliato".

Secondo quanto riportato Brad Pitt avrebbe iniziato a creare arte dopo il suo divorzio da Angelina Jolie nel 2016. Nick Cave invece ha studiato arte all'università di Melbourne prima di decidere di concentrarsi sulla musica. Questa mostra rappresenta la sua prima in assoluto che riguarda le sue sculture in ceramica.

Sul coinvolgimento a sorpresa della coppia nella mostra, il sindaco di Tampere ha detto che è stato "emozionante" scoprire "un lato artistico nuovo e diverso di Nick Cave e Brad Pitt".