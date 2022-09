Johnny Cash e la Regina Elisabetta: come "The Man Comes Around" fu ispirata da un sogno sulla sovrana Britannica

Johnny Cash e la Regina Elisabetta II erano legati… almeno lo erano in sogno. Il cantautore americano, scomparso il 12 settembre 2003, raccontò nel 2002 in un’intervista con il presentatore americano Larry King di aver scritto una delle sue ultime canzoni più celebri, The Man Comes Around, ispirato da un sogno che aveva come protagonista la sovrana del Regno Unito.

Nella visione notturna di Cash, lui ed Elisabetta si incontravano a Buckingham Palace e la regina sembrava volesse condividere un messaggio misterioso.

Ecco il racconto del Man in Black: “Lei era lì, seduta sul pavimento e mi ha guardato e ha detto: 'Johnny Cash, sei come un albero spinoso in un vortice [Johnny Cash, you're like a thorn tree in a whirlwind]’, mi sono svegliato e ho pensato, cosa potrebbe significare un sogno come questo? Me ne sono dimenticato per due o tre anni, ma continuava a perseguitarmi. Continuavo a pensare a quanto fosse vivido. Ho pensato che fosse quasi biblico. Così ho trovato... qualcosa sui vortici e gli alberi spinosi nella Bibbia. Quindi da lì è iniziata la mia canzone”.

Le parole della Regina che compaiono nel testo del brano:

“And the whirlwind is in the thorn tree

The virgins are all trimming their wicks

The whirlwind is in the thorn trees

It's hard for thee to kick against the prick

In measured hundredweight and penny pound

When the man comes around”