Liam Gallagher: "Dave Grohl è una persona incredibile, è il musicista che ispira di più sulla faccia della terra al giorno d’oggi"

Sabato 3 settembre, Liam Gallagher ha aperto il concerto in memoria di Taylor Hawkins allo stadio di Wembley a Londra cantando Rock’n’Roll Star e Live Forever con i Foo Fighters (e un potentissimo Dave Grohl alla batteria).

Una celebrazione del legame che si è creato negli anni tra i Foo Fighters e l’ex cantante degli Oasis. Da quando Liam si è lanciato nella nuova carriera solista che lo ha riportato al centro della scena rock britannica, i Foo Fighters lo hanno sostenuto ed elogiato, invitandolo spesso a cantare con loro dal vivo («Credo che per cantare con i Foo Fighters, per la prima volta nella mia vita dovrei fare un po’ di pratica» ha detto una volta Liam), fino alla collaborazione con Dave Grohl nel brano Everything’s Electric, primo singolo dall’album C’Mon You Know del 2022 prodotto da Greg Kurstin, che ha lavorato anche agli ultimi due album dei Foo Fighters, Concrete and Gold e Medicine at Midnight.

Liam Gallagher ha legato soprattutto con Taylor Hawkins, che ha scritto anche delle canzoni per lui: «Ci sentivamo spesso al telefono alle ore più assurde, e parlavamo di rock’n’roll. È una cosa molto triste» ha detto.

Rispondendo alle domande dei fan su Twitter (Un utente gli ha chiesto: «Quale artista ti ispira di più oggi? Noel ha detto David Bowie») Liam Gallagher ha risposto: «Dave Grohl è il musicista che ispira di più sulla faccia della terra al giorno d’oggi». Un rapporto di amicizia e stima che continua anche dopo il tributo a Taylor Hawkins.

In attesa di conoscere il futuro dei Foo Fighters, i fan aspettano il secondo concerto in memoria di Taylor Hawkins che si svolgerà al Forum di Los Angeles il 27 settembre. Tra gli ospiti, oltre a Josh Homme, Brian May, Roger Taylor e suo figlio Rufus Taylor, i Rush, Lars Ulrich, Travis Barker e Stewart Copeland ci saranno Alanis Morrissette, Gene Simmons, Nikky Sixx, Geezer Butler dei Black Sabbath, Pink, Miley Cyrus, Joan Jett e un grande amico di Taylor, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.